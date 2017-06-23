Obama tatil için Endonezya'da

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve ailesi, 5 günlük Bali Adası tatillerine bugün başladı.

Endonezya haber ajansı Anatara, Obama ve ailesinin, ülkenin en çok turist çeken adası Bali'nin Ubud bölgesinde 5 gün tatil yapacağını bildirdi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Obama'nın tatil programı ile ilgili resmi bir bilgi verilmediği, programın tamamen özel olduğu belirtildi.

Bali tatilini 28 Haziran'da tamamlayacak Obama ailesi, Yogyakarta şehrini de ziyaret edecek.

Barack Obama daha sonra 1 Haziran'da başkent Cakarta'da 4'üncüsü düzenlenecek Endonezya Diasporalar Kongresi'ne katılacak.

Obama çocukken, Amerikalı annesi, Endonezyalı üvey babası ve üvey kız kardeşiyle birlikte 1967 ile 1971 yılları arasında Endonezya'da yaşadı.

İlkokula Endonezya'da giden Obama'nın, yaşadığı semtin yakınında bulunan Menteng Parkı'nda bir heykeli bulunuyor.