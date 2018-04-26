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Buradasınız : » » Norveç'te ezanın engellenmesi girişimi

Norveç'te ezanın engellenmesi girişimi

Irkçı söylemleriyle bilinen İleri Görüş Partisi, cami içinde okunan ezanın sesinin dışarıdan duyulmasının engellenmesini istiyor.

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Norveçte ezanın engellenmesi girişimi

Norveç'te, üç partili koalisyon hükümeti ortaklarından olan ve ırkçı söylemleriyle bilinen İleri Görüş Partisi (Fremskrittspartiet-FrP), ülkedeki camilerin içerisinde okunan ezan sesinin dışarıdan duyulmasının engellenmesi için teklif verecek. 

Partinin Göçmen Politikalarından Sorumlu Sözcüsü Jon Helgheim, cami içerisinde okunan ezanın dışarıdan duyulmasının engellenmesine ilişkin tekliflerini hafta sonu yapılacak parti kongresinde tartışacaklarını söyledi. 

“İnsan hakları yasalarının bu konuda ne söylediği umurumda değil. Benim için önemli olan, camilerin yakınında ikamet eden kişilerin huzur ve sükunet içinde yaşaması, ezan ile rahatsız edilmemeliler. İnsan hakları sözleşmelerinde ezanı yasaklamaya karşı kurallar olması beni ilgilendirmiyor.”

Norveç'teki camilerde ezan minareden okunmuyor. Ezanın caminin içerisinde hoparlörlerle okunması nedeniyle ses dışarıdan da duyulabiliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Norveç, ileri görüş partisi, ezan, cami
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