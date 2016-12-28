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Nijer'de Boko Haram ile mücadele

Boko Haram üyesi 31 kişinin emniyet güçlerine teslim olduğu Nijer İçişleri ve Güvenlik Bakanı Muhammed Bazum tarafından açıklandı.

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Nijerde Boko Haram ile mücadele
Nijer İçişleri ve Güvenlik Bakanı Muhammed Bazum, terör örgütü Boko Haram üyesi 31 gencin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
 
Bazum, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yaptığı açıklamada, birkaç yıl önce Boko Haram'a katılan 31 kişinin örgütten ayrılarak emniyet birimlerine teslim olduğunu belirtti.
 
Adının açıklanmasını istemeyen Diffa kentinden bir yetkili, gerekli yasal işlemlerin ardından söz konusu kişilere normal hayata uyum sağlayabilmeleri için psikolojik destek verileceğini söyledi.
 
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sonucunda Boko Haram'ın dağılma sürecine geldiğine ve örgüt militanlarının geç olmadan teslim olmaya çalıştığına dikkati çekiyor.
 
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari kısa süre önce, Boko Haram'ın ülke sınırları içindeki en önemli sığınaklarından olan Sambisa Ormanı kırsalının teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurmuştu. AA
 
Etiketler: Nijer, Terörle Mücadele, Boko Haram
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