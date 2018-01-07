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Buradasınız : » » Niagara Şelaleleri'nden buz akıyor

Niagara Şelaleleri'nden buz akıyor

Kanada'yı etkisi altına alan dondurucu soğuklardan dolayı Niagara Şelaleleri'nin büyük kısmı donarken nehirde parçalar halinde buz akıyor.

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Niagara Şelalelerinden buz akıyor

Her yıl kış aylarında büyük bölümü donan Niagara Şelaleri'nde, bu yıl da adeta suyla buzun dansı yaşanıyor.

Şelalelerin en büyüğü Horseshoe (Atnalı) Şelalesi'nin çevresinde buza bürünen ağaç ve taşları görüntülemek isteyen turistler, en güzel açının yakalandığı Kanada tarafını tercih ediyor.

Kanada ile ABD arasındaki Niagara Şelaleleri'nde günlerdir eksi 30 derece civarında seyreden soğuk hava, yaklaşık iki hafta önce nehir yatağını dondurmaya başladı.

Şelaleye su taşıyan Niagara Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplanırken suyun düştüğü şelale yatağı da buzlardan görünmez hale geldi.

Kaynak: AA / AFP

Etiketler: şelale, niagara, Kanada, dondurucu soğuk
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