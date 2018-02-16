Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında bilinmesi gerekenler

İsrail polisinin Başbakan Benjamin Netanyahu hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını tamamladığını açıklamasının ardından savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulundu.

Muhalefet iddianame hazırlanması halinde başbakanın görevi bırakması gerektiğini savunurken, Netanyahu ve destekçileri ise böyle bir zaruret olmadığını düşünüyor.

Netanyahu hakkında iddianame hazırlanıp hazırlanmayacağı yönündeki nihai kararı ise Başsavcı Avichai Mandelblit verecek.

İsrail polisi, 2016 yılında "rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" şüphesi ile Netanyahu hakkında iki farklı soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmalar kapsamında Netanyahu polise 7 kez ifade verdi.

"Ne yaptıysam İsrail için yaptım"

Başbakan Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Hakkındaki soruşturmayı yürüten emniyet birimlerinin tarafsızlığını sorgulayan Netanyahu, "Eğer ki sizi araştıran kişiler onları sıkıştırdığınızı söylüyorsa, nasıl tarafsız bir soruşturma yürütebilirler?" ifadelerini kullandı.

Görevde bulunduğu süre içinde birçok suçlama ve saldırıya maruz kaldığını dile getiren Netanyahu, kendisini görevden uzaklaştırma çabalarının tümünün başarısız olduğunu bunun da başarısız olacağını savundu.

Kanunlar istifa etmesini gerektiriyor mu?

İsrail'in sol eğilimli Haaretz gazetesi, hakkında iddianame hazırlanarak yolsuzluktan dava açılsa bile Netanyahu'nun görevinden hukuken istifa etmek zorunda olmadığını yazdı.

Koalisyon ortağı olan partiler de Netanyahu'yu destekliyor.

Beş ortaklı koalisyondaki hiçbir parti hükümetten çekilme imasında bulunmazken, hiçbir bakan da Netanyahu'yu istifaya çağırmadı.

Şimdi ne olacak?

İsrail basınının aktardığına göre, Netanyahu hakkındaki süreç yavaş ilerleyecek.

Haaretz gazetesinin haberine göre, öncelikle savcılar polisin sunduğu delilleri gözden geçirecek. Daha sonra bunu Netanyahu'nun avukatına verecekler ve avukat başsavcı ile bir oturum yapacak. Bu da Netanyahu'nun savunma heyetinin, "delillerin suçlama için yeterli olmadığını" beyan etmesine olanak tanıyacak.

Haberde, bu durumda Netanyahu hakkında iddianame hazırlayıp hazırlamama konusunun Başsavcı Avichai Mandelblit'e kaldığı kaydedildi.

Ayrıca, Netanyahu'nun yoğun programı ve seyahatleri sebebiyle polis soruşturmasının beklenenden uzun sürdüğü, olası bir iddianamenin hazırlanması sürecinin de aynı sebepten dolayı uzun bir zaman alacağı aktarıldı.

Netanyahu ne yapacak?

Muhalefet iddianame hazırlanması halinde başbakanın görevi bırakması gerektiğini savunurken, Netanyahu ve destekçileri ise böyle bir zaruret olmadığını öne sürüyor.

Netanyahu, Tel Aviv'de önceki gün düzenlenen yerel yönetimler konferansında yaptığı konuşmada "Bakanlar, milletvekilleri ve yerel yönetimlerin başındaki kişiler olarak bizler İsrail ve vatandaşları için birlikte çalışıyoruz. Koalisyonun istikrarlı olduğu konusunda sizi temin etmek istiyorum." diye konuştu.

Böylece Netanyahu, muhaliflerine en azından kısa vadede görevden ayrılmasının söz konusu olmadığı mesajını verdi.

Kaynak: AA