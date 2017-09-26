Ne Kuzey Kore ne de ABD restleşmede geri adım atıyor

Kuzey Kore ve ABD arasında restleşme sürüyor.

Kuzey Kore, Washington'ın kendilerine savaş ilan ettiğini belirterek askeri faaliyetlerini hızlandırdı, ”Uçaklarınızı vururuz” dedi.



Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ise “Bu akşam savaşmaya hazır şekilde konumlanmış durumdayız.” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Böyle giderse Kuzey Kore daha fazla yerinde kalamayacak" dedi.

Ardından Amerikan savaş uçakları Kuzey Kore sınırında uçuş yaptı, bu da Pyongyang'ı çileden çıkardı.

Kuzey Kore, ABD yönetiminin kendilerine savaş ilan ettiğini, hava sahasında olmasa da ABD uçaklarını vurma hakları olduğunu açıkladı.

Bu açıklamalara Beyaz Saray “absürt” nitelemesi yaptı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ise "Reste rest" dedi.

Tehditler sürerse “Bu akşam savaşmaya hazırız” açıklamasıyla Trump'tan yanıt bekledikleri mesajını verdi.