  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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NATO'dan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, S-400 füze alımıyla ilgili açıklamada bulundu. Stoltenberg, 'NATO üyeleri hangi ekipmanları alacaklarına kendileri karar verir" dedi.

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NATOdan S-400 açıklaması

Türk medyasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e dayandırılan haberler üzerine AA'ya açıklamada bulunan üst düzey NATO yetkilisi, Stoltenberg'in, sözlerinin alıntılandığı basın organına konuşmadığını bildirdi.

NATO yetkilisi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alımıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"NATO müttefikleri hangi askeri teçhizatları satın alacaklarına kendileri karar verir. NATO için önemli olan müttefikler tarafından satın alınan ekipmanın NATO ekipmanıyla uyumlu bir şekilde çalışmasıdır. NATO'nun operasyon ve misyonlarını yerine getirebilmesi için müttefiklerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilmesi kilit öneme sahiptir. Halihazırda hiçbir müttefik S-400 kullanmamaktadır. Bu satın almanın detaylarıyla ilgili NATO henüz bilgilendirilmemiştir."

Etiketler: S-400 füze, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
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