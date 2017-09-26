NASA 'süpersonik uçak' için geri sayıma geçti

NASA, ses hızını geçmesine rağmen çok sessiz kalan bir süpersonik uçak geliştiriyor. Arabadan bile sessiz gidecek olan AS2'nin hayatımıza girmesi için kritik bir adım daha atıldı.

Güvenilirliği az, maliyeti yüksek ve yolcu kapasitesi sınırlı olduğu için üretimden kaldırılan Concorde'ların yerine sağlam ve güvenilir olarak gelecek bu yeni nesil süpersonik uçak özellikleriyle de göz kamaştıracak.

'Concorde'un oğlu' olarak da anılan dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin test uçuşlarına 2021 yılında başlanacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

NASA bu uçakta kullanılacak teknolojinin Langley Research Center'daki testlerden başarı ile çıktığını duyurdu.

AS2'nin ulaşabileceği maksimum hız Mach 1,5 yani yaklaşık 1.593 km/saat.

Bu alanda bir ilk olan ve AS2'nin babası olarak lanse edilen Concorde'un hızı Mach 2'ydi. Bu uçağın kullanıma girmesiyle kıtalararası seyahat süresi de ciddi bir oranda düşecek.

Örneğin ortalama 9 saat süren New York, Londra uçuşu bu uçakla 3 saate yapılabilecek. Airbus ve Aerion ortak yapımı olan uçak NASA ve DARPA imzalı teknolojileri kullanıyor.

8 yolcuya ev sahipliği yapan AS2, tahmin edileceği üzere dünyanın en zenginlerini taşıyacak. AS2'nin en geç 2023 yılında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Daha önce Fransız-İngiliz ortak yapımı Concorde uçaklarıyla yapılan süpersonik uçuşlar, 2000 yılında yaşanan uçak kazasının ardından iptal edilmişti.



