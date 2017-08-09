  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Nagasaki kurbanları 72. yıldönümünde anıldı

Nagasaki kurbanları 72. yıldönümünde anıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'dan 3 gün sonra düzenlediği ikinci nükleer saldırıda hayatını kaybeden 70 bin kişi Nagasaki'de anıldı.

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Nagasaki kurbanları 72. yıldönümünde anıldı

72 yıl önce, Japonya'nın Nagasaki kentine atılan atom bombası sonucu ölen 70 bin kişi için anma töreni düzenlendi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve nükleer saldırının kurbanlarının yakınları, Nagasaki Barış Parkı'nda biraraya geldi.

Saygı duruşunun ardından Şinzo Abe kürsüye çıkarak dünyayı nükleer silahlardan arındırma kararlılığını tekrarladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı ilk atom bombasında 140 bin kişi, 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye atılan atom bombasında da 70 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nagazaki saldırısı Japonya'yı teslim olmaya zorlamış ve İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. 

Etiketler: Hiroşima, Japonya, atom bombası, Amerika Birleşik Devletleri, nükleer saldırı
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