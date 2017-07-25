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Buradasınız : » » Myanmar'da domuz gribi 3 can aldı

Myanmar'da domuz gribi 3 can aldı

Myanmar'da, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle ay başından bu yana 3 kişinin öldüğü bildirildi.

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Myanmarda domuz gribi 3 can aldı

Myanmar Yangon Hastanesinde görevli Dr. Khin Theingi Myint, yaptığı açıklamada, domuz gribi teşhisi konulan ve hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin kurtarılamadığını belirtti.

Ay başında Chin eyaletinde de 1 kişinin H1N1 virüsü nedeniyle öldüğünü aktaran Myint, ay başından bu yana yaşamını yitirenler dahil 13 vaka tespit edildiğini aktardı.

Meksika'da 2009'da Mart ayında kitlesel salgına dönüşerek ortaya çıkan hastalık, domuzlarda görülen bir tür grip virüsünün genetik değişim geçirmesi nedeniyle "domuz gribi" adını almıştı.

Salgın, Amerika kıtasının ardından Mart 2009'dan itibaren tüm dünyaya yayılmıştı. DSÖ, 2009'daki küresel domuz gribi salgınında 18 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Etiketler: myanmar, domuz gribi
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