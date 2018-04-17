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Myanmar ordusu Birleşmiş Milletler'in "utanç listesine'' girdi

Birleşmiş Milletler (BM) ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına tecavüz ve cinsel şiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanç listesine'' ekledi.

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Myanmar ordusu Birleşmiş Milletlerin &quot;utanç listesine girdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yıl çatışma bölgelerinde yaşanan cinsel şiddet olaylarıyla ilgili raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

Raporda, 19 ülkede çatışma bölgelerinde çoğunluğu devlet dışı aktörlerce işlenen suçlar ve tecavüz, seks kölesi, fuhşa zorlama, zorla kürtaj gibi cinsel şiddet olayları yer aldı. Rapora göre, tecavüz ve cinsel şiddet çatışmalarda silah olarak kullanılıyor.

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olayları da mercek altına alındı. 

Myanmar silahlı güçlerinin ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına yönelik tecavüz ve şiddet olayları'' da ''kara liste'' ya da ''utanç listesi'' olarak bilinen BM'nin raporuna girdi.

Myanmar ordusu, Arakanlıların Myanmardan ayrılıp geri dönmesini engellemek için cinsel şiddeti bir araç olarak kullandı ve Arakan toplumunu korkutarak topluca cezalandırdı. 

Myanmar'dan kaçan Arakanlı kadın ve kız çocukları tecavüz ve toplu tecavüz gibi cinsel şiddet olaylarına maruz kaldı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: birleşmiş milletler, Arakan, arakanlı müslümanlar, myanmar
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