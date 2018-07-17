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Mısır'dan 'Refah kapatıldı' haberlerine yalanlama

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Mısırdan Refah kapatıldı haberlerine yalanlama

Filistin yönetimine bağlı Refah Sınır Kapısı Basın Bürosu, İsrail ablukasındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısının kapatıldığını açıklamıştı. 

Yalanlama geldi

Basın Bürosuna göre Mısır yönetimi salı günü itibarıyla geçişleri durduracağını kendilerine haber verdi. 

Ancak ülkenin el Ahram gazetesine konuşan Mısırlı yetkililerden yalanlama geldi. 

İnsani yardımlar sürüyor

Yetkililer Refah kapısında teknik arıza yaşandığını ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 

Mısırlı yetkililere göre bu durum nedeniyle kapının kapatılması söz konusu değil ve çift taraflı geçişler, Gazze'ye insani yardımların girişi devam ediyor.

Refah'ı kısa süreliğine açıyor

Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı geçen 18 Mayıs'ta ramazan ayı için "çift yönlü" geçişler için açmıştı.

Mısır, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrasında kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: refah sınır kapısı, mısır, israil
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