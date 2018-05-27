  • 27 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.707
    EURO 5.5
  • BIST 103200.08
    ALTIN 196.999
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mısır'da Youtube'a erişim yasağı

Mısır'da Youtube'a erişim yasağı

Mısır'da sosyal video paylaşım sitesi Youtube'a erişim yasağı getirilme kararı onandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mısırda Youtubea erişim yasağı

Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, video paylaşım sitesi Youtube'a erişimin engellenmesi kararını onadı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüksek İdare Mahkemesi bugün başkent Kahire'de görülen davada, Youtube'a erişimin bir ay boyunca yasaklanmasıyla ilgili 5 yıl önce verilen yerel mahkeme kararına yapılan iki itirazı reddederek kararı onadı. 

Mısırlı bir avukat Eylül 2012'de Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filmi yayınladığı için Youtube hakkında dava açmış, yerel idare mahkemesi de Şubat 2013'te söz konusu siteye bir ay boyunca erişimin engellenmesini kararlaştırmıştı. 

Temyiz makamı olarak davaya bakan Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararının nihai olduğu ve bütün itiraz yollarının tükendiği bildirildi.

Kararın uygulamaya konulmasına ilişkin Mısır İletişim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: youtube, mısır
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER