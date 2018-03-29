  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.013
    EURO 4.947
  • BIST 113923.85
    ALTIN 170.655
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mısır'da toz fırtınası 3 can aldı

Mısır'da toz fırtınası 3 can aldı

Mısır'ın bazı kentlerinde dün etkili olan toz fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mısırda toz fırtınası 3 can aldı

Mısır'ın Asyut şehrinde toz fırtınası yüzünden yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kızıldeniz Limanlar Müdürlüğü sözcüsü Mellak Yusuf, Hurgada ve Nuveyba limanlarının olumsuz hava koşulları ve dalgaların 2-3 metre yükselmesi nedeniyle kapatıldığını, ayrıca tüm denizcilik birimlerinde faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı.

İskenderiye Limanı sözcüsü Rıza el-Gandur da şiddetli rüzgar, dalgaların yükselmesi ve görüş mesafesinin azalmasından dolayı İskenderiye ve Ed-Dehile limanlarının kapatıldığını söyledi.

Trafik Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada ise görüş mesafesi azaldığı için "Yukarı Mısır" bölgesindeki şehirlerde ana yolların kapatıldığı aktarıldı. Mısır Meteoroloji Kurumu, güneydeki Kina, Luksor, Sohac, Asyut, El-Minya ve El-Vadi el-Cedid'de şiddetli toz fırtınasının gözlendiğini, bugün de hava sıcaklığında hissedilir düşüş yaşanacağını kaydetti.

Öte yandan Ezher Kurumu, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ülkedeki şubelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, toz, Fırtına
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER