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Merkel, nükleer anlaşmanın devamından yana olduğunu açıkladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İran'ın Ortadoğu'daki rolü ve balistik füze programıyla ilgili kaygıları gidermenin en iyi yolu, nükleer anlaşmayı devam ettirmektir" dedi.

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Merkel, nükleer anlaşmanın devamından yana olduğunu açıkladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Parlamentosu'nun alt kanadı olan Bundestag'da bugün yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Soru şu; bir anlaşmaya son verirseniz mi yoksa devam ettirirseniz mi daha iyi diyalog kurabilirsiniz. Biz, anlaşmada kalarak karşılıklı olarak daha iyi konuşulabileceğini söylüyoruz."

İran nükleer anlaşmasının ideal bir anlaşma olmadığını söyleyen Merkel, İran'ın yine de anlaşmanın getirdiği yükümlülüklerine uyduğunu söyledi ve "Anlaşmaya şimdi son vermek doğru değil" dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve İran'a yaptırımlar uygulanacağını söylemesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler arasında gerginlik artmıştı.

14 Temmuz 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması'na imza atan diğer ülkeler, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya ise ABD'ye karşı çıkarak, anlaşmayı sürdüreceklerini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından kameraların karşısına geçerek anlaşmanın diğer ülkelerle sürdürüleceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konu hakkında CNN International'a yaptığı açıklamada, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" demişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: nükleer anlaşma, Merkel, iran, almanya
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