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Merkel koalisyon arayışında

Almanya’daki 24 Eylül genel seçimden sonra yeni koalisyon hükümetini oluşturmak için ön görüşmeler 18 Ekim’de başlıyor.

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Merkel koalisyon arayışında

Almanya’daki 24 Eylül genel seçimden sonra yeni koalisyon hükümetini oluşturmak için ön görüşmeler 18 Ekim’de başlıyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi lideri ve Almanya Başbakanı Angela Merkel olası koalisyon ortaklarına görüşme çağrısı yaptı.  

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni koalisyon hükümetini oluşturmak için ön görüşmelerin 18 Ekim’de başlayacağını duyurdu.

Büyük bir oy kaybı yaşamasına rağmen seçimden birinci çıkan Merkel'in partisi Hristiyan Sosyal Birlik , önce Hür Demokrat Parti, ardından da Yeşiller Partisi ile görüşecek.

20 Ekim’de koalisyonun olası siyasi partileri ortak bir görüşme için bir araya gelecek.

Aslında seçim öncesi, Merkel ile Martin Sculz'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin koalisyona gideceği beklentisi hakimdi.

Ancak, 24 Eylül’deki seçimde tarihinin en ağır yenilgisini alan Sosyal Demokrat Parti, seçimden hemen sonra, muhalefette kalacağını ve koalisyon görüşmelerine dahil olmayacağını açıkladı.TRTHABER
 

Etiketler: Merkel, koalisyon, almanya
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