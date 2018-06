Melania Trump'tan Beyaz Saray'a "sıfır hoşgörü" eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham CNN'e yaptığı açıklamada, "Melania Trump, ABD'nin bütün kanunları yerine getiren bir ülke olduğunu, ancak aynı zamanda kalbiyle yöneten bir ülke olmamız gerektiğine inanıyor. Bayan Trump, çocukların ailelerinden ayrılmalarını görmekten nefret ediyor ve konunun tüm taraflarının (ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) başarılı bir göç reformu için bir araya gelmelerini umuyor" dedi.

Çocuklara yardım eden Be best (en iyi ol) adlı bir yardım kuruluşun başında olan Melania Trump, yasa ilk çıktığında sessizliğini bozmamıştı. First Lady'nin bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu "sıfır hoşgörü" politikasına yönelik artan eleştirilerin ardından geldi.

Bu politika kapsamında sınırı yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler, gözaltına alınıyor ve haklarında ülkeye yasa dışı girmekten dava açılabiliyor. Bu süreçte ise çocuklar ailelerinden ayrı bir şekilde tutuluyor.

2 bin çocuk ailesinden ayrıldı

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Meksika'dan ülkeye sınır dışı giren yetişkinlerin gözaltına alınacağını mayıs ayında ilan etmesinden beri, yaklaşık 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

ABD basını Teksas'taki bir merkezde çocukların metal kafeslerde bekletildiğini yazıyor.

Daha önce, çoğu sığınma başvurusu yapan bu göçmenlerin hukuki statüleri belli olana kadar serbestçe dolaşmalarına izin veriliyordu.

Donald Trump Demokratları işaret etti

Ebeveynlerle çocukların ayrılmasına son vermek istediğini söyleyen Donald Trump da konu hakkında Twitter'dan yeni bir yasa çıkarılması için Demokratları Cumhuriyetçilerle birlikte çalışmaya çağırdı.

The Democrats should get together with their Republican counterparts and work something out on Border Security & Safety. Don’t wait until after the election because you are going to lose!