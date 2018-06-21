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Meksika'da 2 belediye meclisi üyesi adayı öldürüldü

Meksika Michoacan eyaletinde, 1 Temmuz'da düzenlenecek seçimler öncesi 2 belediye meclisi üyesi adayı daha silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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Meksikada 2 belediye meclisi üyesi adayı öldürüldü

Bağımsız aday Omar Gomez Lucatero uyuşturucu çetelerinin aktif olduğu bir dağ ilçesi olan Aguililla'da, Demokratik Devrim Partisi'nin adayı Fernando Angeles Juarez Ocampo'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Böylece seçim çalışmalarının başladığı eylül ayından bu yana ülke genelinde 179 siyasetçi saldırıya uğradı, bu siyasetçilerden 116'sı hayatını kaybetti.

Meksikalılar, 1 Temmuz'da sandık başına giderek aralarında devlet başkanı, milletvekili, senatör ve 8 eyalet valisinin de olduğu 3 bin 400'den fazla siyasi mevki için adaylara oy verecek.

Kaynak: AA

Etiketler: meksika, Michoacan, belediye meclisi üyesi adayı, saldırı
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