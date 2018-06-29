Malezya'da yolsuzluk soruşturmasında el konulan mücevher ve lüks eşyalar satılacak

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında el konulan pırlanta kolye, taç, özel tasarım el çantalarından oluşan mücevher ve lüks eşyalar satılacak.

Şirketten çalınan parayı karşılamıyor

Malezya Maliye Bakanı Lim Guan Eng, Necip ve akrabalarının evlerinde el konulan her şeyi paraya çevirmeye çalışacaklarını belirtti. Bakan Lim, miktarın, 1MDB devlet yatırım şirketinden çalındığı düşünülen yaklaşık 12.4 milyar dolar ile karşılaştırılamayacak kadar az olduğunu söyledi.

Polis, geçen ayki seçim yenilgisinden sonra Necip'in evlerinde arama yaparak, 12 bin adet takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğüne el koymuş, bunların değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak, açıklanan değerin siyasi intikam amacıyla çarpıtıldığını savunmuştu.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.

Kaynak: AA