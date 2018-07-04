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Malezya'da alabora olan teknede ölü sayısı 7’ye yükseldi

Malezya'da alabora olan teknedeki 5 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı.

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Malezyada alabora olan teknede ölü sayısı 7ye yükseldi

Bernama haber ajansında yer alan haberde iki gün önce Johor Bahru eyaleti açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişinin daha cesedinin bulunduğu açıklandı.

Malezya Denizcilik İcra Kurumu (APMM) Müdür Yardımcısı Sanifah Yusuf, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar toplam 7 kişinin cesedine ulaşıldığı, 25 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını belirtti.

12 kişinin halen kayıp olduğunu belirten Sanifah Yusuf, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Endonezya'nın Batam şehrinden 44 yolcusuyla hareket eden tekne, iki gün önce alabora olmuştu.

Teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tekne, Malezya, johor bahru
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