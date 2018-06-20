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Makedonya isim değişikliği anlaşmasını onayladı

Makedonya meclisi, ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi amacıyla Yunanistan ile yapılan anlaşmayı onayladı.

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Makedonya isim değişikliği anlaşmasını onayladı

İsim sorunun çözümü ve stratejik ortaklık anlaşmasının oylandığı meclis oturumuna, 120 milletvekilinden 69'u katıldı. Oturuma katılan milletvekillerin tamamı "evet" oyu verirken, muhalefet milletvekilleri oturumda yer almadı.

Başbakan Zoran Zaev, mecliste yaptığı konuşmada, üç gün önce Prespa'da Makedonya'nın ilerlemesine engel olan soruna son veren belgenin imzalandığını hatırlatarak, anlaşmanın "belirsizliğin sonunun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın her iki taraf için de saygın ve kabul edilebilir olduğunu kaydeden Zaev, "NATO bugün, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirilecek zirvesinde Makedonya'nın ittifaka davet edilmesi maddesini oybirliği ile kabul etti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Makedonya, isim değişikliği
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