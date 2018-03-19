Makedon Bakan Kahil: Türkiye'nin istikrarı bizim için en önemli unsur

Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil, bir dizi ziyaret için geldiği Karabük'te, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamlarında ziyaret etti.

Belediye ziyaretinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na dair değerlendirmeler yapan Kahil, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümüne denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Kahil, Türkiye'nin bütünlüğünü korumak için bu harekatı yaptığını ve asla başka ülkelerin topraklarında gözü olmadığını, devlet bütünlüğünün yalnız sınırlarla korunmayacağını ve bazen sınırlar dışında da harekatlar yapılabileceğini vurgulayarak, "Sınırlarında terörist organizasyonların çoğalması Türkiye devletine bir tehditti. Terör, terördür, nerede olursa olsun. Makedonya hükümeti olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türk devletini teröre karşı mücadelede destekliyoruz ve destekleyeceğiz" diye konuştu.

"Uygar milletler terörizme karşı savaşır" diyen Kahil, "Türkiye çıkıp bu harekatı yapmasıydı, 3,5 milyondan fazla Suriyeli'yi bünyesinde barındırmaya devam edecekti. Onların istikrarı için bu harekatı yaptı. İnanıyoruz ki böyle şeyler ilerde tekrarlanmayacaktır. Eğer tekrarlanırsa her zaman bu tür harekatları destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği kendi çıkarları doğrultusunda konuşuyor"

"Avrupa Birliği’nin Türkiye'ye Zeytin Dalı Harekat'nı durdurması yönünde çağrı yaptığını" hatırlatılan Bakan Kahil, "Avrupa Birliği kendi çıkarları doğrultusunda konuşuyor. Bunu AB ve herkes bilmeli ki Avrupa’nın çıkarları varsa Türkiye’nin de Türk milletinin de çıkarları vardır. Türkiye kendi bütünlüğünü korumak için bu harekatı yaptı. Başka bir devletin yerini işgal etmek için değil. Böyle açıklamalar olacaktır ama sonuç önemlidir. Sonuç görüyoruz ki Afrin ele geçirildi. Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi bundan sonraki dönemde Afrin orada yaşayanlara teslim edilecektir" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye’nin hakları ve istikrarı bizim için en önemli unsur"

Bakan Kahil, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını, Makedonya olarak buna inandıklarını vurguladı.

"Türkiye’nin hakları ve istikrarı bizim için en önemli unsurdur" diyen Kahil, ülkesindeki teşvikleri bildirmek için Türkiye'ye geldiğini ve illeri gezerek, iş adamlarına yatırım olanaklarını anlattığını belirtti.

Bakan Kahil, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan'ı ziyaret etti, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) gezdi.

Gün içerisinde kentteki yatırımcılarla da bir araya gelecek konuk bakan Kahil, Safranbolu ilçesine geçerek çeşitli görüşmeler yapacak.

Kaynak: AA