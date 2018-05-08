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Buradasınız : » » Macron: Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD'nin kararını üzüntüyle karşılıyor

Macron: Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD'nin kararını üzüntüyle karşılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni ve kapsamlı bir anlaşma için İngiltere ve Almanya ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

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Macron: Fransa, Almanya ve İngiltere, ABDnin kararını üzüntüyle karşılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya, İngiltere ve ülkesinin ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Macron, "Fransa, İngiltere ve Almanya Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyuyor. Nükleer silahların yayılmasını engelleme sistemi tehlike altında." ifadesini kullandı.

 

Kaynak: AA

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