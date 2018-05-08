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Macron: Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD'nin kararını üzüntüyle karşılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni ve kapsamlı bir anlaşma için İngiltere ve Almanya ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

08 Mayıs 2018 Salı 21:58





