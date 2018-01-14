  • 14 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.567
  • BIST 114644.62
    ALTIN 161.185
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Lübnan'ın Sayda kentinde patlama

Lübnan'ın Sayda kentinde patlama

Lübnan'ın Sayda kentinde Hamas yetkilisi olduğu iddia edilen Muhammed Hamdan'a ait araçta patlama oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Lübnanın Sayda kentinde patlama

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde park halindeki bir araçta patlama oldu. Hamas yetkilisi olduğu iddia edilen Muhammed Hamdan'a ait otomobile yerleştirilen bombanın, bir düzenekle şoför kapısına bağlı olduğu ve Hamdan'ın kapıyı açmasıyla patladığı belirtildi.

Patlamada yaralanan Hamdan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Lübnan'daki Hamas'ın siyasi yetkililerinden Ziyad Hasan ise, patlamada yaralanan Muhammed Hamdan'ın Hamas yetkilisi olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: patlama, lübnan, hamas
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER