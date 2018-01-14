Lübnan'ın Sayda kentinde patlama

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde park halindeki bir araçta patlama oldu. Hamas yetkilisi olduğu iddia edilen Muhammed Hamdan'a ait otomobile yerleştirilen bombanın, bir düzenekle şoför kapısına bağlı olduğu ve Hamdan'ın kapıyı açmasıyla patladığı belirtildi.

Patlamada yaralanan Hamdan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Lübnan'daki Hamas'ın siyasi yetkililerinden Ziyad Hasan ise, patlamada yaralanan Muhammed Hamdan'ın Hamas yetkilisi olmadığını söyledi.

Kaynak: AA