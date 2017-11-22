Lübnan Başbakanı Hariri ülkesine döndü

Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasını açıkladıktan 10 gün sonra ülkesine döndü.
Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.
İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.
Avn, Suudi Arabistan'ı, Hariri'yi ve ailesini gözaltında tutmakla suçlamış ve Beyrut'a dönmedikçe Hariri'nin istifasını kabul etmeyeceğini söylemişti.
İstifa açıklamasının ardından ülkesine dönmeyen Hariri, bir süre Riyad'da kaldıktan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetiyle geçtiğimiz cumartesi günü Fransa'ya geçmişti.