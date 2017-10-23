Londra’daki eski araçlara 'trafik sıkışıklığı' ücreti

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra'da, şehir merkezine girişte eski araçlardan daha fazla ücret alınacak.

BBC Radyo 4’e konuşan Londra Belediye Başkanı Sadık Han, trafiğe 2006 yılından önce kaydı yapılan araçların şehir merkezine girişlerinde alınan ücretin 10 sterlin artırılarak toplam 21,50 sterline yükseltildiğini duyurdu.

Uygulamaya başkentte bugün itibarıyla başlandı.

Londra'da 2006 sonrasında trafiğe kayıt olan araçlara ise şehir merkezinde hafta içi 07.00-18.00 saatlerinde 11,50 sterlin “trafik sıkışıklığı ücreti” uygulanıyor.

Han, “Londra’da hava kirliliği nedeniye bir sağlık krizi var. Yaklaşık rakamlarla hemen her yıl 9 binden fazla insan hava kirliliği nedeniyle erken yaşta hayatını kaybediyor. Ciğerleri daha tam gelişmemiş astımlı çocuklar, bunama ve felçle mücadele eden yaşlı hastalar kirli havadan doğrudan etkileniyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA