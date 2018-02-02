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Libya'da göçmenleri taşıyan bot battı: 90 ölü

Uluslararası Göç Örgütü, bu sabah Libya açıklarında batan bir botta 90 göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini, üç kişinin kurtulduğunu açıkladı.

02 Şubat 2018 Cuma 13:15



