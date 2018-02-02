Libya'da göçmenleri taşıyan bot battı: 90 ölü

Libya açıklarında yine bir göçmen faciası yaşandı. İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenlerin içinde bulunduğu tekne battı.
90'dan fazla kişinin boğularak can verdiği faciadan, sadece 3 kişi kurtulabildi. Hayatını kaybeden göçmenlerden 10'unun cansız bedeni kıyıya vurdu.
Kurtulanların ifadelerine göre, teknedekilerin çoğu Pakistan asıllı. Libya-İtalya hattı, tekneyle Avrupa'ya geçmek isteyen yasa dışı göçmenlerin çıkış noktası olarak biliniyor.
Geçen yıl 3 binden fazla göçmen bu ölümcül hatta hayatını kaybetti.
Kaynak: AA/REU