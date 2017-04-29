Le Pen'in başbakan adayı Dupont-Aignan

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, cumhurbaşkanı olması halinde muhafazakar sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan'ı başbakan yapacağını açıkladı.

Le Pen ve Dupont-Aignan bugün bir basın toplantısı yaparak, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turundaki ittifaklarını ilan ettiler.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 4,7 oranında oy alan Nicolas Dupont-Aignan'ı "bir vatansever" olarak niteleyen Marine Le Pen, bu ittifaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Le Pen, ikinci turda cumhurbaşkanı olması halinde Dupont-Aignan'ı başbakan olarak atayacağını bildirdi.

Dupont-Aignan daha önce ikinci turda Marine Le Pen'i destekleyeceğini ifade etmişti.

İlk tur cumhurbaşkanı seçiminden önce Le Pen ve Ulusal Cephe (FN) Partisi hakkında sert açıklamaları olan Dupont-Aignan, seçimin ilk turundan sonraki bir açıklamasında Le Pen'in "aşırıcı olduğunu, fakat aşırı sağ olmadığını" belirtmişti.