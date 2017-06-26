Latin Amerika'da FETÖ'ye karşı iş birliği

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Latin Amerika'nın en köklü üniversitelerinin bulunduğu Brezilya ve Arjantin'de kurulacak Türk kültürü kürsüleriyle, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı Türkçe kurslarının önüne geçilecek.

LAMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, FETÖ'nün Latin Amerika ülkelerindeki bazı üniversitelerde yapılanması ve merkez olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kutlu, LAMER'in 2009'daki kuruluşundan bu yana faaliyet alanı olan Latin Amerika bölgesinde Türk kültürü, tarihi ve Türkçeyi öğretmeyi amaçladığını belirtti.

Bu doğrultuda Küba'nın başkenti Havana'daki Havana Üniversitesinde Türk kültürü kürsüsü kurarak bölgedeki çalışmalara başladıklarını anımsatan Kutlu, kıtadaki ikinci kürsüyü de 2014'te Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesinde açtıklarını anlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından bölge ülkelerinin hemen hemen hepsinde uzun yıllardır faaliyet gösteren örgütün akademik ayağıyla mücadele etmek için yeni bir strateji belirlediklerini dile getiren Prof. Dr. Kutlu, maalesef FETÖ'nün Latin Amerika'da aşağı yukarı tüm ülkelere bir sarmal gibi yayıldığını kaydetti. Kutlu, bu yapının Küba dışında bölgede etkin olmayı başardığını vurguladı.

Kıtanın en prestijli üniversitelerinde eğitim ve kültür merkezleri bulunan FETÖ'nün, eğitim ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) kurarak, akademi, siyaset ve ekonomi çevrelerine girmeye çalıştığına dikkati çeken Kutlu, örgütün 1990'larda bu bölgede yapılanmalarının arttığını, 2000'li yıllardan bu yana da daha etkin hale geldiğini ve bazı ülkelerde siyasetle iç içe olduğunu söyledi.

Kutlu, "FETÖ ile mücadelenin çok daha etkin hale getirilmesi gerekiyor. Örgütün bölge ülkelerindeki en etkin üniversitelerde 'Türk kültürünü tanıtma ve Türkçe öğretimi' adı altında kurdukları birim, kurs veya merkezlerin kapatılması bu yapıyla mücadelemizin en önemli ayağını oluşturuyor." dedi.

Prof. Dr. Kutlu, bu amaçla Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinin girişimleriyle yaptıkları çalışmalar sonucunda Kolombiya Ulusal Üniversitesindeki bu yapıya ait birimin faaliyetlerini durduklarını belirterek, söz konusu üniversitede sadece LAMER'in Türk kültürü dersleri verdiğini dile getirdi.

Kutlu, Havana ve Bogota'daki merkezlerinde yaklaşık 700 öğrenciye Türkçe öğretildiği ve Türk kültürünün tanıtıldığı bilgisini verdi.

Yıl sonuna kadar kürsü sayısı 6'ya çıkacak

LAMER Müdürü Prof. Dr. Kutlu, şöyle devam etti:

"Bu örgütün akademik ayağıyla mücadele etmenin tek yolu bölgedeki Türk kültürü kürsülerinin sayılarını arttırmak. Bunun da devlet eliyle ve kurumlar arası iş birliğiyle yapılması gerekiyor. Bu kapsamda Latin Amerika bölgesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile devam eden çalışmalarımıza ilk desteği veren kurum olan YEE ile Brezilya ve Arjantin'deki köklü üniversitelerde merkezler açacağız."

Brezilya'da Sao Paulo ve Arjantin'de La Plata üniversitelerinde sonbaharda açacakları merkezlerde YEE'nin kültür faaliyetlerini yürüteceğini, LAMER'in ise Türkçe, Türk tarihi ve kültürü dersleri vereceğini belirten Prof. Dr. Kutlu, mevcut merkezleri YEE ile birlikte kullanacaklarını, ayrıca YEE'nin merkezleri finanse edeceğini söyledi.

FETÖ'nün uzun yıllardır faaliyet gösterdiği Arjantin ve Brezilya'daki üniversitelerde Türkçe dersi verdiklerini aktaran Kutlu, söz konusu ülkelerdeki örgüt merkezlerinin şu ana kadar kapatılmamasının nedeninin ise yetkililerin alternatifini görmek istemesi olduğunu, bunların kapatılması için de girişimlerin devam ettiğini anlattı.

Kutlu, "Bu yılın sonuna doğru Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela'daki üniversitelerde de Türk kültürü kürsüleri kuracağız. Böylelikle yıl sonuna kadar bölgedeki kürsü sayısını 6'ya çıkaracağız." diye konuştu.

Türk kültürünü doğru kaynaklardan bölge insanına anlatmak amacıyla da LAMER olarak başlattıkları projeyle, Ankara Üniversitesi akademisyenlerince İspanyolca Türk kültürü ve tarihi kitabı hazırlandığını ifade eden Prof. Dr. Kutlu, sonbaharda bölge ülkelerine gönderilecek kitabın kürsülerde okutulacağını vurguladı.