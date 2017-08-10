Kuzey Kore'nin Trump'a cevabı gecikmedi

Kuzey Kore'nin roket komuta biriminin başında bulunan General Kim Rak Gyom, ülkenin resmi ajansı KCNA'a yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetimine tehditler savuran Trump için "çıldırmış" ifadesini kullandı.

Kim, ülkesinin Pasifik Okyanusu'nda Guam Adası yakınında askeri harekata başlamak üzere olduğunu, adadan 30 ila 40 kilometre uzaklıkta denize düşmesi öngörülen orta menzilli füze denemelerini içeren plana ay ortasına kadar son şeklinin verileceğini, sonrasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un onayının bekleneceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın söylemlerinin "saçmalıklarla dolu" olduğu ifadesini kullanan general Kim, "Böylesine çıldırmış bir adamla aklıselim diyalog mümkün değil, onda sadece mutlak güç işe yarayabilir." dedi.

Kim ayrıca Guam harekatının, "ABD'nin Kore yarımadasının güneyinde ve çevresinde zıvanadan çıkmış eylemlerinin dizginlenmesi için etkili bir yöntem" olabileceğini söyledi.

Kuzey Kore dün ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam'a Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füze saldırısı hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Analistler, Kuzey Kore'nin füzelerinden bazılarının Guam Adası'nı vurabilecek kapasitesinin bulunduğunu belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore yönetiminin karşılıklı tehdit dolu açıklamalarıyla yükselen gerilimle ilgili ABD vatandaşlarına "sakin olmaları" çağrısı yapmıştı.

Malezya ziyareti dönüşü Guam Adası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tillerson, Kuzey Kore kaynaklı yakın ve acil bir tehdidin söz konusu olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) de ABD ve Kuzey Kore arasında gerginliği tırmandıran agresif retoriğin endişe verici olduğunu açıklamıştı.