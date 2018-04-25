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Buradasınız : » » Kuzey Kore'nin nükleer test alanı çöktü iddiası

Kuzey Kore'nin nükleer test alanı çöktü iddiası

Çinli araştırmacılar Kuzey Kore'nin nükleer test alanının çökerek kullanılamaz hale geldiğini ileri sürdü.

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Kuzey Korenin nükleer test alanı çöktü iddiası

South China Morning Post'taki habere göre, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden deprem bilimciler Kuzey Kore'deki nükleer deneme alanı Punggye-ri'nin kısmi olarak hasar gördüğünü tespit etti.

Bilim adamlarına göre son nükleer deneme, Mantap Dağı altında test alanında kısmi çökmeye neden oldu.

Zarar gören alanda bir kez daha test yapılması durumunda bu "çevresel bir facia"ya neden olabilir.

Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu.

Kuzey Kore'de geçen ekim ayında nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Kuzey Kore, nükleer silah
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