Kuzey Kore ve ABD ajanlarının gizlice buluştuğu iddia edildi

CNN International, tarafından dünyaya duyurulan habere göre, Kuzey Kore ile ABD arasında doğrudan görüşmeler için hazırlık yapılıyor.

Uluslararası televizyon kanalı, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo ve ekibinin Kuzey Koreli muhataplarıyla 3. bir ülkede doğrudan iletişim kurduğunu aktardı.

İddialara göre, Kuzey Kore yönetimi, görüşmenin kendi başkentleri olan Pyongyang'da olması için ısrar ediyor. Ancak ABD tarafı görüşme için Beyaz Saray'ı gösteriyor.

Gizli görüşmenin sebebi Pompeo

Yetkililer, halihazırda var olan resmi istihbarat kanallarının kullanılabilmesi için, Pompeo'nun Dışişleri Bakanı olarak teyit edilmesi gerektiğini söyledi. Pompeo'nun önümüzdeki birkaç hafta içinde Senato onay sürecine girmesi bekleniyor.

Trump Twitter'dan duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim'den gelen daveti kabul ettiğini ve Mayıs ayında görüşeceklerini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, "Kuzey Kore ile müzakerelerde muhtemel ilerlemeler sağlanıyor. Uzun yılların ardından ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi bir çaba gösteriyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Belki bu boş bir umuttur fakat ABD olumlu veya olumsuz her iki yönde de daha ileri gitmeye hazırdır" demişti.

Kaynak: TRT Haber