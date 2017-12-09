Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilerde yaralı sayısı artıyor

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının protesto edildiği işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda 231 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi’nde 12, işgal altındaki Batı Şeria'da gösterilerin adresi Ramallah, Beytullahim, Tulkerim ve Nablus kentleri ile İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında 219 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze sınırında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 20 noktada çatışma çıktığı ifade edildi.

#SONDAKİKA

Doğu Kudüs'te skandal kararı protesto edenlere İsrail polisi sert müdahale ediyor. pic.twitter.com/Q3262o4icr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Aralık 2017

Yaklaşık 600 Filistinlinin Batı Şeria'daki çatışma noktalarında İsrail askerlerine taş attığı ve araç lastiklerini ateşe verdikleri belirtilen açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilerde ise İsrail askerleri ile yaklaşık 450 Filistinli arasında olaylar yaşandığı aktarıldı.

İsrail polisinden işgal altındaki Doğu Kudüs'teki olaylara ilişkin açıklamada 13 Filistinlinin gözaltına alındığı, 4 İsrail polisinin hafif yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteriler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesinde sağlık ekibi, gazeteci ve sivilleri kasten hedef aldığını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin sağlık ekiplerini, gazetecileri ve savunmasız sivilleri kasten hedef alması ırkçılığının göstergesidir. Bu durum uluslararası hukuk kurallarına da bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Kudra, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine, tıbbi ekiplerin ve savunmasız sivillerin korunması için çalışmalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Filistin direnişine ait hedeflere dün akşam ve bu sabah düzenlediği 6 hava saldırısında 2 Filistinli şehit olurken, Gazze sınırındaki göstericilere dünden beri yaptığı müdahalelerde de 2 Filistinli şehit olmuş, onlarca Filistinli ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA