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Kristof Kolomb'un çalınan mektubu İspanya'ya iade edildi

Kâşif Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak bastıktan sonra İspanyol Kralı ve Kraliçesi'ne yazdığı mektubun orijinal kopyalarından biri ABD'de bulunarak, İspanya'ya iade edildi.

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Kristof Kolombun çalınan mektubu İspanyaya iade edildi

ABD'li yetkililer, mektubu İspanya Büyükelçiliği'ne teslim etti. İspanya'nın Washington Büyükelçisi Pedro Morenes mektubu ABD'de düzenlenen törende teslim aldı. Moranes mektubun iade edilmesinin "ABD ile İspanya'yı birbirine bağlayan bağların bir göstergesi" olarak niteledi.

Büyükelçilik, resmi Twitter hesabından da mektubu teslim aldığını doğruladı.

Keşfin haberi o mektuplarda verilmişti

Kâşif Kolomb 1493'te İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabelle'ye yazdığı mektupta Yeni Dünya'daki keşiflerini anlatmıştı. Bu mektup o yıllarda el yazısıyla çoğaltılarak Avrupa'nın çeşitli krallıklarına gönderilmişti.

Kolomb'un yolculuğu İspanyol kraliyet ailesi tarafından finanse edilmişti.

Kolomb'un kraliyet ailesine yazdığı mektup daha sonra Roma'ya gönderilerek Latinceye çevrilmiş, el yazısıyla çoğaltılarak Avrupa'da o dönemde hüküm süren krallıklara iletilerek keşfin haberi verilmişti. İspanya'ya iade edilen mektup da bu kopyalardan biri.

Mektubu çalarak sahteleriyle değiştirdiler

Yetkililer 2011'de aldıkları bir ihbar üzerine mektubun birkaç kopyasının çalındığını ve sahteleriyle değiştirildiğini fark etti. 

Barcelona'daki Katalonya Ulusal Kütüphanesi'nde bulunan kopyayı inceleyen yetkililer, bu kopyanın da sahte olduğunu ortaya çıkardı.

900 bin euro'ya satılmış

Orijinal kopyaya ulaşılması ise uzmanlardan birine gelen bir talep sayesinde mümkün oldu.

Katalonya Kütüphanesi'ndeki kopyayı inceleyen uzmana ulaşan bir kişi, kendi elindeki mektubun orijinal olup olmadığını kontrol etmesini istedi.

 

Orijinal olduğu anlaşılan mektubun sahibi, mektubu yetkililere teslim etmeyi kabul etti. Bu kişinin adı açıklanmadı.

Orijinal mektubun 2005'te iki İtalyan kitapçı tarafından 600 bin euro'ya satıldığı, son olarak 900 bin euro'ya başka bir alıcıya satıldığı ortaya çıktı.

ABD'de 7 yıl süren soruşturma, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimi ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldü.

ABD Savcısı David Weiss "Tarihi olarak çok önemli olan bu mektubu haklı sahibi olan İspanya'ya ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: BBC

Etiketler: Kristof Kolomb, İspanya, abd
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