KKTC'de halk yerel seçimler için sandık başında

KKTC'de kayıtlı 191 bin 153 seçmen, 734 şeffaf sandıkta oy kullanacak.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'e kadar devam edecek.

Vatandaşlar, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği için tercihini yapacak.

6 ilçede 28 belediye başkanlığı ve 280 meclis üyeliği için oy kullanılacak.

Belediye başkanlığı için 111 aday yarışıyor.

21.00'den sonra yayın yasağı kalkacak

Seçim Yasası gereği 19.00'a kadar seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapılamayacak. 19.00-21.00 saatleri arasında seçim kurulundan alınacak sonuçlar duyurulabilecek ve 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, belediye başkanlığı seçimini kazananların sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra, diğer sonuçların ise Pazartesi sabah erken saatlerde açıklanmasının planlandığını söylemişti.

Kaynak: AA