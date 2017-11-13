  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.882
    EURO 4.53
  • BIST 109206.68
    ALTIN 159.577
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » KKTC erken seçime gidiyor

KKTC erken seçime gidiyor

KKTC Meclisi, ülkede erken genel seçimlerin 7 Ocak 2018'de yapılmasını oy birliği ile kabul etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
KKTC erken seçime gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, erken genel seçimlerin 7 Ocak 2018 tarihinde yapılmasını oy çokluğu ile kabul etti.

İktidar partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ın sunduğu "seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar önerisi", Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.

Öneri 2'ye karşı 38 oy kabul edildi

Karara göre, Temmuz 2018'de yapılması planlanan genel seçimler, 7 ay öne çekilerek 7 Ocak 2018'de yapılacak.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, muhalefetin erken seçim tarihi vermesini istemesi üzerine 7 Ocak 2018'i önermiş, "Muhalefet seçim tarihini verdi, gereği yapılacaktır, erken seçim tarihi hayırlı olsun." demişti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise seçimlerin ocak ayında yapılmasına destek vermediğini belirterek, erken genel seçimin bütçe görüşmelerini olumsuz yönde etkileyeceğini savundu.

Denktaş, Meclis Genel Kurulu'nda erken genel seçimlerin 4 Şubat 2018'de yapılması önerisini sundu.

4,5 yılda 3 başbakan, 3 hükümet değişti

KKTC'de 28 Temmuz 2013'de yapılan genel seçimlerin ardından 3 ayrı koalisyon hükümetinde 3 ayrı başbakan görev aldı.

Seçimlerin ardından ilk hükümet CTP ile DP, Özkan Yorgancıoğlu Başbakanlığında Ağustos 2013'te kuruldu. Mayıs 2015'te Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ın hükümetteki görevinden istifa etmesi üzerine Temmuz 2015'te Ömer Kalyoncu Başbakanlığında CTP-UBP geniş tabanlı hükümet göreve geldi.

Daha sonra koalisyon ortağı UBP'nin 2 Nisan 2015'te hükümetten çekilmesinin ardından Hüseyin Özgürgün'ün Başbakanlığında UBP-DP hükümeti kurulmuştu.

Toplam 50 sandalye bulunan KKTC Meclisinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20, UBP 18, DP 4, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalyeye sahip. Mecliste ayrıca 5 bağımsız milletvekili bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kktc erken seçim, KKTC
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER