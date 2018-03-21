  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.93
    EURO 4.821
  • BIST 116431.78
    ALTIN 165.885
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kerkük'te DEAŞ militanları sivillere saldırdı

Kerkük'te DEAŞ militanları sivillere saldırdı

Irak'ın Kerkük kentinde otoyolda sahte kontrol noktası kuran terör örgütü militanlarının, sivil araçları durdurarak ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kerkükte DEAŞ militanları sivillere saldırdı

Irak Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, Kerkük'ün Dakuk ilçesi ile Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi arasındaki otoyolda sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları sivil araçları durdurarak ateş açtığını söyledi.

Kamil, DEAŞ militanlarının, polis üniforması giyerek kendilerini kamufle ettiğini aktardı.

Militanların sivillerin araçlarını önce durdurduğunu, daha sonra içindekilere rastgele ateş açtığını dile getiren Kamil, "Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 5 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı." bilgisini paylaştı.

Otoyolda ilk kez böyle bir terör saldırısının yaşandığına dikkati çeken Kamil, "Bölgede aralıksız olarak güvenlik güçlerine ait devriyeler bulunmasına rağmen bu saldırının gerçekleşmesi tüm güvenlik birimlerini hayrete düşürdü." dedi.

Afrasyav Kamil, olaydan hemen sonra Dakuk ile Tuzhurmatu arasında geniş çaplı operasyon başlatıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER