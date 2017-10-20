Kerkük Erbil yolunda Irak ordusu ile Peşmerge çatıştı

Reuters'ın haberine göre, Kerkük Erbil yolunda Irak güçleri ile Peşmerge arasında çatışma çıktı. Çatışma hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Irak birlikleri, Kerkük'te Peşmergenin elindeki son kasaba olan Altunköprü'yü aldı.

Önceki gün Irak Türkmen Cephesi binasının ateşe verildiği Altunköprü'de bu kez Peşmerge ile Irak birlikleri karşı karşıya geldi.

Irak birlikleri kasabaya geldi. Çıkan çatışmanın ardından Peşmerge, Altunköprü kasabasından geri çekildi.

Kasabada kontrolün tamamen Irak birliklerine geçtiği bildiriliyor. Kasabanın alınmasıyla, peşmerge Kerkük'ten 50 kilometre öteye çekilmiş oldu.

Öte yandan Kerkük'ün bir mahallesi ile Hanekin ilçesinde Haşdi Şabi'yi protesto gösterileri düzenlendi.

Çıkan olaylarda 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.