Katar sınavı başardığını düşünüyor

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlayan krizde geri adım atmayan Katar, girdiği sınavı başardığını düşünüyor.

Ortadoğu'nun Körfez'deki son krizinin 5 Haziran'da başlamasından 1,5 ay sonra ilk kez konuyla ilgili açıklama yapan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ülkesinin zorlu bir sınavdan başarıyla çıktığını söyledi.

Temim, "Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ile eşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık." dedi.

Temim, krizin çözümü için "egemenliğe saygı üzerine kurulu" diyaloğa hazır olduklarını da belirtti.

Katar krizinin başlamasından bu yana birçok ülke diyalog çağrısı yaptı ancak krizin çözümü için yürütülen yoğun diplomatik trafik ve Kuveyt'in arabuluculuk çalışmaları henüz meyve vermedi.

Krizin çözümüne katkı sağlamak için girişimde bulunan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birçok muhataplarıyla çeşitli görüşmeler yaparak çözüme katkı sağlamak için çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a yapacağı ziyaretler de çözüme ulaşmaya yardımcı olmak üzere atılan adımlar olarak değerlendiriliyor.