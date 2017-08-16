Katar ile Kuveyt arasında ilk direkt deniz yolu hattı

Katarlı Milaha nakliye şirketinin Kuveyt ile ilk direkt deniz yolu hattını açtığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Katar’ın Hamed limanı ile Kuveyt’in Şuveyh limanı arasında 515 standart, 50 soğutma kapasiteli ilk direkt konteyner taşımacılığı hattının açıldığı belirtildi.

Seferlerin haftalık yapılacağı ifade edilen açıklamada, transit süresinin bir gün olacağı kaydedildi.

Açıklamada, hizmetin Katar piyasasıyla çalışmak isteyen yerli ve yabancı müşteriler için ekonomik bakımdan hızlı bir çözüm olduğu aktarıldı.