  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.146
  • BIST 106861.99
    ALTIN 145.071
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Katar ile Kuveyt arasında ilk direkt deniz yolu hattı

Katar ile Kuveyt arasında ilk direkt deniz yolu hattı

Katarlı Milaha nakliye şirketinin Kuveyt ile ilk direkt deniz yolu hattını açtığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Katar ile Kuveyt arasında ilk direkt deniz yolu hattı

Katarlı Milaha nakliye şirketinin Kuveyt ile ilk direkt deniz yolu hattını açtığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Katar’ın Hamed limanı ile Kuveyt’in Şuveyh limanı arasında 515 standart, 50 soğutma kapasiteli ilk direkt konteyner taşımacılığı hattının açıldığı belirtildi.

Seferlerin haftalık yapılacağı ifade edilen açıklamada, transit süresinin bir gün olacağı kaydedildi.

Açıklamada, hizmetin Katar piyasasıyla çalışmak isteyen yerli ve yabancı müşteriler için ekonomik bakımdan hızlı bir çözüm olduğu aktarıldı. 

Etiketler: katar, Kuveyt, katar krizi, körfez ülkeleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER