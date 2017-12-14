Kanada'da yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü

Kanada’da Fond-du-Lac Havalimanı'ndan kalkan West Wind Aviation havayolu şirketine ait ATR-42 tipi uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

Pistten havalandıktan kısa bir süre sonra düşen uçağın içerisinde bulunan 22 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 25 kişi kazadan sağ olarak kurtuldu.

Kalkıştan hemen sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle piste 1 kilometre mesafede düşen uçaktaki bazı yolcuların ağır yaralandığı aktarıldı. Gece meydana gelen kazanın ardından havalimanı uçak trafiğine kapatıldı.

Kaynak: İHA