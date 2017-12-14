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Buradasınız : » » Kanada'da yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü

Kanada'da yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü

Kanada’da bir uçak, kalktıktan kısa süre sonra düştü. 25 kişinin bulunduğu uçaktaki bazı yolcular ağır yaralandı.

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Kanadada yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü

Kanada’da Fond-du-Lac Havalimanı'ndan kalkan West Wind Aviation havayolu şirketine ait ATR-42 tipi uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

Pistten havalandıktan kısa bir süre sonra düşen uçağın içerisinde bulunan 22 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 25 kişi kazadan sağ olarak kurtuldu.

Kalkıştan hemen sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle piste 1 kilometre mesafede düşen uçaktaki bazı yolcuların ağır yaralandığı aktarıldı. Gece meydana gelen kazanın ardından havalimanı uçak trafiğine kapatıldı.

 Kaynak: İHA

Etiketler: uçak kazası, Kanada
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