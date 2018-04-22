Kaldırımda yürüyen kadının başına köpek düştü

Çin’de kaydedilen görüntülerde, iki kadının sokakta yürüdüğü görülüyor. Binaya girmeye çalışan kadınlardan birinin başına köpek düşüyor.
Köpek kısa sürede kalkıp kaçarken, kadın yerde hareketsiz kalıyor.
Kaynak: İHA
Çin’de sokakta yürüyen bir kadın binaya girmek üzereyken başına köpek düştü.
Çin’de kaydedilen görüntülerde, iki kadının sokakta yürüdüğü görülüyor. Binaya girmeye çalışan kadınlardan birinin başına köpek düşüyor.
Köpek kısa sürede kalkıp kaçarken, kadın yerde hareketsiz kalıyor.
Kaynak: İHA