  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Kadın, evlerine tuvalet yaptırmayan kocasını boşadı

Hindistan'da bir kadın, evlerine tuvalet yaptırmayan kocasına açtığı boşanma davasını kazandı.

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Kadın, evlerine tuvalet yaptırmayan kocasını boşadı

Hindistan'da bir kadın, evlerine tuvalet yaptırmayan kocasına açtığı boşanma davasını kazandı.

BBC'nin haberine göre, Rajasthan eyaletinde görülen boşanma davası, evlerinde tuvalet olmadığı için ihtiyacını karanlık çöktüğünde açık arazide gidermek zorunda kalan 20'li yaşlarındaki kadının lehine sonuçlandı.

Hakim, kadının içinde bulunduğu durumun bir tür işkence olduğuna hükmetti ve "Sigara, içki ve cep telefonlarına para buluyoruz ama ailemizin onurunu korumak için tuvalet inşa etme konusunda isteksiz davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da yasalar, sadece aile içi şiddet veya kanıtlanmış zulüm gibi belli koşullar altında boşanmaya izin veriyor.

Ülkenin kırsal kesiminde vatandaşların tuvalet ihtiyaçlarını açık alanlarda gidermesi yaygın bir durum.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), geçen yıl Hindistan'da halkın neredeyse yarısının tuvalet kullanmadığını duyurmuştu.

Yeni Delhi hükümeti, 2019 yılına kadar her eve bir tuvalet yapılmasını hedefliyor.

Etiketler: hindistan, tuvalet, Boşanma davası, unicef
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