Japonya'dan 'Kuzey Kore' açıklaması

Japonya, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile "askeri diyalog" teklifine karşı "Şu an Kuzey Kore ile diyalog değil, baskı zamanı." dedi.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Basın ve Kamu Diplomasisi Genel Müdürü Norio Maruyama, Dışişleri Bakanı Fumio Kishida'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinden önce New York'ta gazetecilere açıklama yaptı.

Kuzey Kore'yle diyalog için diyalog yapılmasının anlamsız olduğunu savunan Maruyama, "yaptırımların başarılı olduğunu görmeliyiz." ifadesini kullandı.

Maruyama, Güney Kore Savunma Bakanlığının, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesinden sonra gerginliği azaltmak için cuma günü Panmunjom sınırındaki ateşkes köyünde toplantı önerisini küçümsemediklerini ancak Japonya'nın Kuzey Kore'yi masaya getirmek için Pyongyang yönetimi üzerinde baskının artırılmasından yana olduğunu belirtti.

Japonya'nın var olan BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam uygulanmasını istediğini aktatran Maruyama, "Kuzey Kore'yi masaya getirmek için, şu an diyalog zamanı değil, baskı zamanı." diye konuştu.

Maruyama, Kuzey Kore'ye karşı petrol ambargosu gibi daha sert tedbirler alınması gerektiğini isteyerek, Kuzey Kore'nin Çin'den petrol aldığına işaret etti.

Bakan Yardımcısı Maruyama, Japonya'nın Çin ile Rusya'dan daha fazla ve yapıcı rol almasını istediğini belirterek, Kuzey Kore misafir işçilerinin yasaklanması, Kuzey Kore gemilerinin tüm limanlarda yasaklanması ve çok güçlü ticaret kısıtlamalarının getirilmesi çağrısında bulundu.