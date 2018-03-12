Japonya'da skandala konu olan belgeler değiştirilmiş

Japonya Maliye Bakanlığı, Başbakan Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe'nin aşırı milliyetçi eğitim politikasını desteklediği okul işletmecisi Moritomo Gakuen'in inşa edeceği ilkokul için, kamu arazisinin satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığını kabul etti.

Bakanlığın ve savcıların yürüttüğü soruşturmada, belgelerde 14 değişiklik yapıldı.

Akie Abe, projenin hayata geçirilmesini önermiş ve anlaşmayı "istisnai" olarak nitelendirmiş.

Yerel basında yer alan bir makalede ise Başbakan'ın eşinin, 2014'te işletmeciyi ziyaret ettiğinde "okulun eğitim politikası karşısında gözyaşlarına boğulduğu" da yer alıyor.

İlkokulun onursal müdürü olan Akie Abe, tartışmalı kamu arazisi satışının 2017'de ortaya çıkmasının ardından bu unvanı geri vermişti.

Kamu arazisi satışına müdahil olan bir maliye bürokratı Cuma günü istifasını vermiş, bir diğer yetkili ise intihar etmişti.

Abe hükümeti, satış konusunda yanlış bir şey yapılmadığını savunuyor. Muhalif milletvekilleri ise, siyasi baskı uygulandığını iddia ediyor.

Osaka'nın Toyonaka bölgesindeki kamu arazisi, yeni ilkokul inşa etmesi için Moritomo'ya 134 milyon yene (yaklaşık 5 milyon TL) satılmış. Ancak arazinin o dönem tahmini değeri 956 yen (35 milyon TL).

Kaynak: AA