  • 12 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.834
    EURO 4.725
  • BIST 118411.44
    ALTIN 162.618
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Japonya'da skandala konu olan belgeler değiştirilmiş

Japonya'da skandala konu olan belgeler değiştirilmiş

Japonya Maliye Bakanlığı, Başbakan Abe'nin eşinin adının geçtiği skandalda, kamu arazisinin satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Japonyada skandala konu olan belgeler değiştirilmiş

Japonya Maliye Bakanlığı, Başbakan Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe'nin aşırı milliyetçi eğitim politikasını desteklediği okul işletmecisi Moritomo Gakuen'in inşa edeceği ilkokul için, kamu arazisinin satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığını kabul etti.

Bakanlığın ve savcıların yürüttüğü soruşturmada, belgelerde 14 değişiklik yapıldı.

Akie Abe, projenin hayata geçirilmesini önermiş ve anlaşmayı "istisnai" olarak nitelendirmiş.

Yerel basında yer alan bir makalede ise Başbakan'ın eşinin, 2014'te işletmeciyi ziyaret ettiğinde "okulun eğitim politikası karşısında gözyaşlarına boğulduğu" da yer alıyor.

İlkokulun onursal müdürü olan Akie Abe, tartışmalı kamu arazisi satışının 2017'de ortaya çıkmasının ardından bu unvanı geri vermişti.

Kamu arazisi satışına müdahil olan bir maliye bürokratı Cuma günü istifasını vermiş, bir diğer yetkili ise intihar etmişti.

Abe hükümeti, satış konusunda yanlış bir şey yapılmadığını savunuyor. Muhalif milletvekilleri ise, siyasi baskı uygulandığını iddia ediyor.

Osaka'nın Toyonaka bölgesindeki kamu arazisi, yeni ilkokul inşa etmesi için Moritomo'ya 134 milyon yene (yaklaşık 5 milyon TL) satılmış. Ancak arazinin o dönem tahmini değeri 956 yen (35 milyon TL).

Kaynak: AA

Etiketler: Şinzo Abe, Japonya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER