Japonya'da Abe yeniden başbakanlığa seçildi

Liberal Demokratik Parti lideri Şinzo Abe, Japonya'da 22 Ekim'de yapılan genel seçimin galibi oldu.
Kyodo ajansının haberine göre, partisi parlamentonun alt kanadının üyelerinin belirlendiği seçimden zaferle çıkan Abe, Diet adı verilen mecliste düzenlenen özel oturumla yeniden başbakanlığa getirildi.
Abe'nin yeni hükümette bir önceki kabine üyelerinin hepsini tutması bekleniyor.
Ülkede parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı. Japonya Parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.
Kaynak: AA