  • 31 MART 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » İzetbegovic'ten İsrail'e kınama

İzetbegovic'ten İsrail'e kınama

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, "Filistinli silahsız sivillere yönelik gereksiz ve ölçüsüz saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

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İzetbegovicten İsraile kınama

İzetbegovic yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin uzun yıllar süren ağır ekonomik yaptırımlar ve yerle bir olan altyapısı nedeniyle yıkılmak üzere olduğuna dikkati çekerek "Gazzeliler, elektrik enerjisini günde yalnızca dört saat kullanabiliyor. Nüfusun büyük bir kısmının içme suyu bile yokken, yüzde 70'e yakını ise günlük geçimini 2 dolardan az bir parayla sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli sivillere yönelik İsrail saldırılarının engellenmesi için başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulunan İzetbegovic, "İsrail'in, içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekmek amacıyla sessiz protesto düzenleyen Filistinli silahsız sivillere yönelik gereksiz ve ölçüsüz saldırılarını şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli şehit edilmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, israil, filistin, Bosna Hersek, bakir izetbegovic
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