İsveç'te orman yangınları kontrol altına alınamıyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de iki haftadır devam eden yangınları kontrol altına almak için İtalya’dan bir haftalığına yangın söndürme uçakları getirtildi.

Bir seferde 6 ton su alabilen yangın söndürme uçaklarına ilaveten, yine aynı boyutlarda 2 Fransız uçağı İsveç’e gitti ve yangın söndürme çalışmaları başladı.

İsveç Silahlı Kuvvetleri’nin elindeki 10 helikopterden yangın söndürmek için sadece 2 tanesini kullanması ve Savunma Bakanlığı Basın Yetkilisi T. Abramsson Dagens'in Nyheter gazetesine yaptığı, "Yangınla mücadele etmek bizim görevimiz değil. Hala tatilde olan helikopter personelini çağıramayız" açıklaması İsveç halkından büyük eleştiri aldı.

Yangın bölgesinde köyler ve kasabalar boşaltılırken, 3 bin 408 hektarlık alanın yandığı ve alevlerin dakikada 10 metrekarelik alana yayıldığı açıklandı.

Kaynak: İHA