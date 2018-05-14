İsrailli futbol takımı adını Trump olarak değiştirdi

The Guardian'da yer alana habere göre, kentteki gergin hava devam ederken, şehrin futbol takımlarından Beitar Jerusalem'den de konuyla ilgili bir karar geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Trump'ın kararını kutlamak için Beitar Jerusalem olan kulübün isminin "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirildiği belirtildi.

70 שנה המתינה ירושלים להכרה בינלאומית, עד שהנשיא דונלד טראמפ החליט לעשות מעשה והכיר בה כבירת הנצח של עם ישראל.

בית"ר ירושלים, מהמותגים הירושלמים הבולטים ביותר, החליט לגמול לנשיא על אהבתו, ומעתה תיקרא קבוצת המנורה "בית"ר 'טראמפ' ירושלים".

לפרטים המלאים: https://t.co/F03lrPfsmO pic.twitter.com/pngl3dPUwi — Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) 13 Mayıs 2018

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kudüs, Başkan Donald Trump'ın cesur kararıyla İsrail'in sonsuz başkenti olarak tanınmasına kadar, 70 yıldır uluslararası tanıma için bekliyordu. Başkan Trump cesaretini ve İsrail halkıyla onların başkentine duyduğu gerçek sevgiyi gösterdi. Ve bugünlerde başka ülkeler de onun Kudüs'e hakettiği statüyü veren kararını takip ediyor. Kulübün başkanları, tarih yazan Amerikan Başkanı'nın ismini kulübe eklemeye karar verdiler ve bundan sonra kulübün ismi Beitar Trump Jerusalem olacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama kulübün Facebook sayfasında da yer aldı.

İsmin kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.