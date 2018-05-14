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İsrailli futbol takımı adını Trump olarak değiştirdi

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından, ırkçı tutumuyla bilinen Beitar Jerusalem adlı Kudüs takımı, ismini "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirdi.

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İsrailli futbol takımı adını Trump olarak değiştirdi

The Guardian'da yer alana habere göre, kentteki gergin hava devam ederken, şehrin futbol takımlarından Beitar Jerusalem'den de konuyla ilgili bir karar geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Trump'ın kararını kutlamak için Beitar Jerusalem olan kulübün isminin "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirildiği belirtildi.

 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kudüs, Başkan Donald Trump'ın cesur kararıyla İsrail'in sonsuz başkenti olarak tanınmasına kadar, 70 yıldır uluslararası tanıma için bekliyordu. Başkan Trump cesaretini ve İsrail halkıyla onların başkentine duyduğu gerçek sevgiyi gösterdi. Ve bugünlerde başka ülkeler de onun Kudüs'e hakettiği statüyü veren kararını takip ediyor. Kulübün başkanları, tarih yazan Amerikan Başkanı'nın ismini kulübe eklemeye karar verdiler ve bundan sonra kulübün ismi Beitar Trump Jerusalem olacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama kulübün Facebook sayfasında da yer aldı. 

İsmin kalıcı olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.

Etiketler: Trump, kudüs, israil, Beitar Trump Jerusalem, Beitar Jerusalem, abd
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