İsrail'in kazı çalışmaları Burak Duvarı'na hasar verdi

Sosyal medyada paylaşılan videoda Burak Duvarı’ndan bir taşın düştüğü görüldü. Kudüs İslami Varlıklar Dairesi konuyla ilgili araştırma başlattı.

Kudüs İslami Varlıklar Dairesi yetkilisi “Burak Duvarı'ndan bir taşın düştüğü videoyu izledik ve mühendisler ile uzmanlar olayın ne olduğu üzerinde çalışıyor. Burak Duvarı’ndan taşın düşmesinin İsrail’in kazı çalışmaları sonucu olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kudüs İslami Varlıklar Dairesi geçtiğimiz senelerde yaptığı açıklamalarda, "İsrail hem kendi mühendislerinin hem de UNESCO yetkililerinin bölgedeki kazı çalışmaları hakkında bilgi almalarını engelliyor" demişti.

Mescid-i Aksa'nın bir parçası kabul edilen Burak Duvarı'nı İsrail "ağlama duvarı" olarak görüyor. Vakıflar Dairesi, Burak Duvarı'nın İslami varlıklardan olduğu konusunda ısrarını sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA